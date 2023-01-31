Минск, 31 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Гражданка России Софья Сапега, осуждённая в Белоруссии, получила отказ в помиловании в силу недостаточности критериев для такого решения. Об этом 31 января сообщила журналистам замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС Софья Сапега во время оглашения приговора в Гродненском областном суде

«Отказано совершенно законно. Здесь никаких исключений или какого-то предвзятого отношения», — приводит БелТА слова Чуприс.

По её словам, чтобы состоялся акт помилования, необходимо соблюдение ряда условий. В частности, Сапега не отбыла даже половину срока.

Чуприс добавила, что даже в этом случае Сапега имела право обратиться к президенту Белоруссии, и у него было право помиловать её.

«Если оценивать все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Сапеге, которая в Белоруссии приговорена к шести годам тюремного заключения, отказано в помиловании.