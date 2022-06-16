Москва, 16 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Гражданка России Софья Сапега, которая ранее была осуждена судом в Гродно по семи статьям УК Белоруссии на шесть лет тюрьмы, может воспользоваться правом подать прошение о помиловании. Об этом 16 июня сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Просьба о помиловании

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«Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, «способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения», — пояснили в беседе с РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД добавили, что рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии, и при принятии подобных решений, как показывает практика, «применяется индивидуальный подход». В таких случаях учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Белоруссии гродненский областной суд приговорил гражданку РФ Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

В июне Сапега начала отбывать срок в Гомельской женской колонии.