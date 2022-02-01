Минск, 1 февраля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. «Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда г. Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной розни», — сообщила вечером 1 февраля пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии.

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По мнению белорусских правоохранителей, по возбужденному ими уголовному делу «подозреваемый являлся судьей по делу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь причастного к террористической деятельности Степана Путило, обвиняемого в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, против общественной безопасности и правопорядка».

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"В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь. Подобные действия официального должностного лица, выступающего от имени польского государства, свидетельствуют о явном непрофессионализме, игнорировании основных принципов осуществления правосудия и международных обязательств. Подтверждают заведомую тенденциозность и сфабрикованность судебного процесса по конкретному уголовному делу, его политизированность и заказной характер. При этом сама процедура оглашения решения была очевидно театрализована», — сказано в официальном сообщении генпрокуратуры Белоруссии.

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Действия польского судьи, отказавшего генпрокуратуре Белоруссии в выдаче коллеги Романа Протасевича, сказано в сообщении, «совершены совместно с иными лицами и квалифицированы генеральной прокуратурой по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь» («экстремизм» в составе группы лиц»).

Напомним, КГБ Белоруссии объявил участников телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и Степана Путило террористами. В мае 2021 года Протасевич был арестован в результате спецоперации по экстренной посадке в минском аэропорту самолёта ирландской авиакомпании Ryanair (маршрут «Афины — Вильнюс»). Согласившись на сотрудничество с белорусскими спецслужбами Протасевич был отпущен из СИЗО КГБ, трудоустроен в государственную «правозащитную» структуру, допущен к СМИ, ограниченному передвижению по Белоруссии и так далее — при том, что обвинения в терроризме с него не сняты.

Генпрокуратура Луганской Народной Республики обвиняет Романа Протасевича в преступлениях против мирных жителей Донбасса. В рамках возбужденного в отношении него уголовного дела она провела следственные действия по факту его участия в террористических организациях, в том числе в Белоруссии с согласия Александра Лукашенко.

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