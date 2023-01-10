Москва, 10 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Гражданке России Софье Сапеге, которая в Белоруссии была приговорена судом к шести годам тюремного заключения, отказано в помиловании. Об этом 10 января сообщил её отчим Сергей Дудич.

Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС Софья Сапега

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По его словам, такое решение 2 января приняла комиссия по вопросам помилования при президенте Белоруссии.

«Комиссия рассмотрела прошение и отказала», — заявил в беседе с РИА Новости Дудич.

Эту информацию подтвердил адвокат Сапеги Антон Гашинский.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка России Софья Сапега, которая осуждена на шесть лет колонии в Белоруссии, в июне прошлого года написала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко.

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Суд над российской гражданкой состоялся в мае. Её признали виновной в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе сведений о частной жизни чиновников.

Ранее адвокат Антон Гашинский заявлял, что Сапегу могут помиловать до конца 2022 года. В колонии дали положительное заключение.