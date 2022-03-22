Минск, 22 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Судебное разбирательство по делу гражданки России Софьи Сапеги, которую в Белоруссии обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса республики, начнётся 28 марта. Заседания будут проходить в белорусском Гродно. Об этом сообщил её отчим Сергей Дудич.

Суд

«Судебный процесс по делу начнётся 28 марта», — сказал в беседе с ТАСС Дудич.

В Гродненском областном суде пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Софья Сапега была задержана в Белоруссии 25 мая 2021 года. В декабре прошлого года ей было предъявлено окончательное обвинение. Власти страны обвиняют её по семи статьям Уголовного кодекса республики. В частности, Сапегу обвиняют по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии («Разжигание вражды»). Девушка может получить шесть лет тюремного заключения, что является минимальным сроком по указанной статье с учётом ранее заключённого задержанной соглашения со следствием.

Ранее гражданка России Софья Сапега написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко.

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