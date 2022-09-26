Минск, 26 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Представители Белоруссии не смогут выступить на заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по инциденту с самолётом Ryanair. Власти Канады не выдали им визы. Об этом 26 сентября сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

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По его словам, Минск готов был направить на заседание белорусскую делегацию, которые хотели бы привести свои аргументы.

«И может быть, они были бы восприняты руководством этой организации. Однако, к сожалению, канадские власти не выдали нашей делегации визы. Я убеждён, что всё это целенаправленно спланировано», — приводит РИА Новости славы главы белорусского МИД.

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По его мнению, другая сторона опасается услышать конкретные аргументы в опровержение домыслов, представленных ранее в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолёт авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту белорусской столицы из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. При этом был задержан находившийся на борту лайнера основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

В связи с инцидентом лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полёты над его территорией. Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Позднее в отчёте Международной организации гражданской авиации (ICAO) утверждалось, что сообщение о минировании самолёта оказалось «намеренно ложным», его целью могло быть принуждение рейса с белорусским оппозиционером на борту приземлиться в Минске.