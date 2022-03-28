Гродно, Белоруссия, 28 марта, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Рассмотрение уголовного дела в отношении гражданки России Софии Сапеги, которую обвиняют по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, начнётся в областном суде города Гродно. Об этом 28 марта сообщает ТАСС.

Цитаата из видео на YouTube Софья Сапега

Судебное заседание начнётся 28 марта в 10:30 мск. Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, организации угрозы в отношении судьи и организации воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Уточняется, что из-за объёмности уголовного дела процесс его рассмотрения судом не будет быстрым.

Первое заседание суда будет открытым, но не исключена вероятность, что гособвинитель заявит ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. По данным следствия, российская гражданка вместе с рядом лиц, в том числе с гражданами других государств, создала и была администратором ряда телеграм-каналов, целью которых были дискредитация правительства Белоруссии и сотрудников правоохранительных органов, разжигание вражды. В Генпрокуратуре отметили, что обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнила все обязательства, предусмотренные им.

Кроме того, девушка написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. Минимальный срок, предусмотренный самой жёсткой из вменяемых Сапеге статей, составляет от пяти лет тюремного заключения, с учётом сотрудничества со следствием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданка России Сапега предстанет перед судом в городе Гродно.