Москва, 27 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В случае с поданным гражданкой РФ Софьей Сапегой, осужденной на шесть лет колонии в Белоруссии, прошением о помиловании необходимо дождаться решения белорусского президента Александра Лукашенко, которому была направлена эта просьба. Об этом 27 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«По встрече сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, будем ждать решения главы белорусского государства», — сказал он в ответ на вопрос о том, обсуждалась ли эта тема в ходе недавних российско-белорусских переговорах в Санкт-Петербурге.

Также представитель Кремля, в ответ на уточняющие вопросы, будет ли передана Сапега России ещё раз рекомендовал дождаться решения белорусского лидера и уточнил, что это будет решением белорусской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование российских золотовалютных резервов без ведома и вопреки воле России будет означать прямое воровство.