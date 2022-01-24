Минск, 24 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. «Экс-боевик неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), экс-самый разыскиваемый террорист Белоруссии и главред Нехты Роман Протасевич теперь — белорусский системный правозащитник. Головокружительная карьера», — прокомментировал распространённое 23 января «Белтелерадиокомпанией» сообщение российский военный обозреватель Александр Коц.

Цитата из видео на YouTube Роман Протасевич

Роман Протасевич и его подруга — также редактор оппозиционного телеграм-канала София Сапега, были арестованы в ходе досмотра принудительно посаженного в минском аэропорту самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом «Афины — Вильнюс» через Белоруссию. Европейские политики обвинили Александра Лукашенко в «воздушном пиратстве» и применили к белорусскому госмонополисту «Белавиа» санкции, которые дополнили санкции ЕС, США и их партнёров в отношении официального Минска.

КГБ Белоруссии обвинял Протасевича в «терроризме» и, арестовав, вскоре перевёл под домашний арест — беспрецедентная мера, учитывая, что по обвинению в терроризме и даже экстремизме предусмотрено содержание под стражей. Протасевич и Сапега пошли на сотрудничество со следствием. Бывший редактор NEXTA выступил против оппозиционерки Светланы Тихановской и анонсировал выход своего издания (проект провалился).

Гостелеканал «Беларусь 1» заявил 23 января, что Роман Протасевич будет заниматься защитой прав польского дезертира Эмиля Чечко, заявившего белорусскому госагитпропу о многочисленных убийствах на приграничной с Белоруссией польской территории нелегальных мигрантов из третьих стран и польских волонтёров. Эксперты констатировали провал спецопераций по принуждению ЕС к отмене санкций через создание миграционного кризиса, а также с Протасевичем и Чечко.