Минск, 14 февраля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Украина закрыла небо для белорусских самолётов, но такая политика — это «безмозглость», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом. Слова белорусского лидера приводит 14 февраля его пресс-служба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко и «друзья» с Украины

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Лукашенко отметил, что после инцидента с приземлением в Минске самолёта авиакомпании Ryanair Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и закрыла небо для белорусских самолётов «впереди всей планеты». Но самолёты могут облетать Украину, более того, Минск может договориться с Москвой, и тогда Россия заставит самолёты входит в своё пространство через Белоруссию.

«Понимаете, безмозглость. Ладно, литовцы: у властей Литвы давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?» — сказал Лукашенко.

При этом глава Белоруссии добавил, что Минск всегда готов подставить Киеву плечо.

Как сообщало ИА REGNUM, лукашенко также заявил, что западные страны хотят развязать на Украине конфликт, и вести войну чужими руками.

Читайте также: Страны Запада хотят воевать на Украине чужими руками — Лукашенко