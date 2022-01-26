Варшава, 27 января, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Окружной суд Варшавы рассмотрел запросы Генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции редактора телеграм-канала Nexta Степана Путило и 26 января постановил отказать в выдаче. В защиту белорусского блогера выступила польская прокуратура, и суд согласился с её доводами об отсутствии юридических оснований для удовлетворения запроса официального Минска.

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Запросы на выдачу обосновавшегося в Варшаве белорусского блогера поступили в Польшу по линии белорусской Генпрокуратуры в 2021 году. Следком Белоруссии принял к расследованию уголовные дела в отношении Путило, которого обвинили в «экстремизме», «терроризме», организации «массовых беспорядков» и других якобы совершённых преступлениях.

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По одному из уголовных дел проходил товарищ Степана Путило по телеграм-каналу Nexta — Роман Протасевич. Как и Путило, он был внесён КГБ Белоруссии в список особо опасных преступников-террористов. Протасевич был арестован в мае 2020 года в результате спецоперации по принудительной посадке пассажирского самолёта Ryanair и после согласия сотрудничать со спецслужбами был выпущен из СИЗО КГБ вместе со своей подругой, гражданкой России Софией Сапегой. В январе ожидающий приговора Протасевич сообщил о трудоустройстве в государственный «правозащитный центр», который займётся защитой интересов польского дезертира Эмиля Чечко.

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Уголовное дело в отношении Путило и Протасевича расследуется управлением Следственного комитета по городу Минску. В 2016—2017 годах это управление сфабриковало уголовное дело в отношении трёх белорусских «пророссийских публицистов», критиковавших русофобию и системный национализм — по обвинению в «экстремизме» они получили по пять лет лишения свободы.

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