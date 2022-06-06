Москва, 6 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить судьбу осуждённой гражданки РФ Софьи Сапеги. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитаата из видео на YouTube Софья Сапега

«Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе», — сказал Песков.

Ранее Софья Сапега была осуждена в Белоруссии на 6 лет тюрьмы. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.