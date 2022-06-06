Москва, 6 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В случае, если президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые регулярно контактируют, пожелают обсудить тему осужденной в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги, они это сделают. Об этом 6 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Цитаата из видео на YouTube Софья Сапега

«Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, обсуждали ли лидер двух стран эту тему или, возможно, планируют такое обсуждение в дальнейшем.

Отметим, ранее Гродненский областной суд приговорил Сапегу, которую обвинили по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.