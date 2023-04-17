Протесты в Белоруссии
В Кремле заявили, что не занимаются вопросом передачи Софьи Сапеги в Россию
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 17 апреля, заявил, что администрация президента России не занимается вопросом возвращения осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. «Этот вопрос не для администрации президента. Мы не занимаемся непосредственной...
17 апреля 2023
Вашингтон готовит асимметричный ответ на российские боеголовки в Белоруссии
Ведущие западные СМИ, как по совпадению, вспомнили о белорусской оппозиции, которая, казалось бы, ушла из фокуса внимания через несколько месяцев после неудачной попытки сместить Александра Лукашенко летом и осенью 2020 года. Лондонская The Economist 30 марта посвятила большой материал неким...
31 марта 2023
Глава штаба Тихановской заочно приговорена к длительному сроку
Марию Мороз, главу штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заочно приговорили к 12 годам колонии общего режима. Кроме того, заочно к 12 годам колонии также приговорены участники так называемого координационного совета, созданного оппозицией Белоруссии после выборов...
6 марта 2023
В Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к лишению свободы
Минский городской суд признал экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую виновной в совершении государственной измены, попытке захвата власти в стране и создании экстремистской организации. Об этом 6 марта сообщает БелТА. По данным журналистов, суд вынес решение по Тихановской...
6 марта 2023
Гособвинение попросило приговорить Тихановскую к 19 годам тюрьмы
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и активист Павел Латушко должны быть заочно приговорены к 19 годсам лишения свободы, с таким заявлением на судебном заседании 27 февраля выступи представитель гособвинения. Также предложено вынести еще несколько обвинительных приговоров в...
27 февраля 2023
В Белоруссии начата работа по возвращению политических эмигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 6 февраля, подписал указ о создании комиссии, действия которой будут направлены на возвращение политических эмигрантов. «Один из важнейших вопросов. Я сегодня подписал указ… о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по...
6 февраля 2023
Лукашенко призвал не допустить в Белоруссии повторения «шатаний» 2020 года
Жителям Белоруссии нужно быть сплочёнными, чтобы в стране не повторились события, которые начались в 2020 году после президентских выборов. Об этом 24 января заявил на совещании президент страны Александр Лукашенко. «Мы никогда не допустим этого шатания 2020 года. Там, конечно, и пандемия, и другие...
24 января 2023
Лукашенко допустил помилование осужденных за участие в протестах 2020 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что раскаявшиеся участники протестов 2020 года имеют шансы на снисхождение. «Каждый, кто встал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение», — цитирует президента его пресс-служба 24 января. При этом...
24 января 2023
В Белоруссии блогера Тихановского обвинили в преступлении против правосудия
Осужденного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского обвинили в совершении преступления против правосудия. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. По версии следствия, обвиняемый во время отбытия наказания постоянно допускал неповиновение законным требованиям...
16 января 2023
В СК Белоруссии назвали причину задержания оппозиционера Дмитриева
Сотрудники Следственного комитета Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты от оппозиции республики Андрея Дмитриева. Об этом 13 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Установлено, что экс-политик Андрей Дмитриев принимал активное участие в уличных беспорядках, проходивших на...
13 января 2023
Суд в Минске начал рассмотрение дел сотрудников компании «Тут бай медиа»
Рассмотрение уголовных дел против сотрудников компании «Тут бай медиа» началось 9 января в Минском городском суде. Об этом 9 января сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня». Уточняется, что уголовные дела в отношении сотрудников указанной компании рассматриваются в закрытом режиме. Отметим, ранее...
9 января 2023
Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий «не понял» в суде русский язык
Подсудимые по уголовному делу незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» не признали свою вину в судебном заседании в Минске. Об этом 5 января сообщает агентство БелТА. По информации журналистов, после того как обвиняемым зачитали обвинение, один из фигурантов дела нобелевский...
5 января 2023
В Белоруссии начался суд по делу против представителей центра «Весна»
В суде Минска началось судебное заседание по делу незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна». Об этом сообщает агентство БелТА. По информации журналистов, фигурантами уголовного дела являются лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, а также Владимир Лабкович, Валентин...
5 января 2023
Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд дело Протасевича
Дело Романа Протасевича, задержанного в экстренно севшем в Минске в мае 2021 года самолете авиакомпании Ryanair, направлено в суд Генеральной прокуратурой Белоруссии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба белорусского надзорного ведомства. «Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело...
30 декабря 2022
Суд в Минске приговорил бывшего следователя к 11 годам тюрьмы за экстремизм
За преступления экстремистской направленности экс-сотрудник Следственного комитета (СК) Белоруссии Евгений Юшкевич приговорён судом к 11 годам лишения свободы. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба белорусской Генпрокуратуры в своём телеграм-канале. «С учётом характера и степени общественной...
26 декабря 2022
Генпрокуратура Белоруссии передала уголовное дело против Тихановской в суд
Уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ряда других лиц, против которых белорусский Следственный комитет провёл заочное производство, направила в суд Генеральная прокуратура республики. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Генпрокуратуры...
16 декабря 2022
В Белоруссии начался первый заочный суд над обвиняемыми в экстремизме
В Минском городском суде начался первый заочный суд по уголовному делу в отношении администраторов сетевого экстремистского формирования «Черная книга Беларуси», которые в данный момент находятся за рубежом. Об этом 12 декабря сообщили в Минском горсуде. «В Минском городском суде начался процесс по...
12 декабря 2022
ВС Белоруссии оставил в силе приговор по делу о попытке госпереворота
Адвокатам обвиненных в попытке устроить государственный приговор в Белоруссии не удалось добиться изменения ранее вынесенного приговора Юрию Зенковичу, Александру Федуту и Григорию Костусеву. При рассмотрении апелляционных жалоб Верховный суд оставил в силе предыдущее решение Минского областного...
29 ноября 2022
Дело против представителей центра «Весна» в Белоруссии направили в суд
Дело против представителей незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» направлено в суд Генеральной прокуратурой республики. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба белорусской Генпрокуратуры. «Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению представителей...
28 ноября 2022
Лукашенко: IT-специалисты в 2020 году выполняли команды из-за рубежа
Некоторые сотрудники Парка высоких технологий (ПВТ) действовали в интересах «заграничных хозяев» в 2020 году, в период президентских выборов в Белоруссии. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 17 ноября на совещании по развитию ПВТ. Он рассказал, что в тот период поступали...
17 ноября 2022