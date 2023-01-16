Минск, 16 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Осужденного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского обвинили в совершении преступления против правосудия. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Тихановский

По версии следствия, обвиняемый во время отбытия наказания постоянно допускал неповиновение законным требованиям администрации колонии, провоцировал ссоры, в том числе с сокамерниками. Уточняется, что за это его не раз подвергали взысканиям.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам злостного неповиновения осуждённого требованиям администрации колонии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в конце 2021 года Тихановского признали виновным в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему было назначено наказание в виде 18 лет колонии усиленного режима.

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