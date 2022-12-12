Минск, 12 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Минском городском суде начался первый заочный суд по уголовному делу в отношении администраторов сетевого экстремистского формирования «Черная книга Беларуси», которые в данный момент находятся за рубежом. Об этом 12 декабря сообщили в Минском горсуде.

Суд

«В Минском городском суде начался процесс по данному делу», — приводит слова представителя суда ТАСС.

Отметим, в начале сентября белорусский Следственный комитет сообщил о начале специального делопроизводства против находящихся за рубежом администраторов сетевого экстремистского формирования «Черная книга Беларуси», обвиняемых в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных.