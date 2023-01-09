Минск, 9 января, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Рассмотрение уголовных дел против сотрудников компании «Тут бай медиа» началось 9 января в Минском городском суде. Об этом 9 января сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Уточняется, что уголовные дела в отношении сотрудников указанной компании рассматриваются в закрытом режиме.

Отметим, ранее Генпрокуратурой Белоруссии были направлены в суд дела в отношении гендиректора ООО «Тут бай медиа» Людмилы Чекиной, главного редактора Марины Золотовой, и сотрудников компании Ольги Лойко, Елены Толкачевой и Екатерины Ткаченко по обвинению в уклонении от уплаты налогов, разжиганию социальной вражды и розни, распространении материалов с призывами к направленным на причинение вреда национальной безопасности страны действиям и участию в грубо нарушающих общественный порядок групповых действиях.