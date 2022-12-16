Генпрокуратура Белоруссии передала уголовное дело против Тихановской в суд
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело против Тихановской и ряда других лиц
Минск, 16 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ряда других лиц, против которых белорусский Следственный комитет провёл заочное производство, направила в суд Генеральная прокуратура республики. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.
«Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Светланы Тихановской, Марии Мороз, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского», — говорится в сообщении.
Также указывается, что всем названным лицам инкриминируется заговор с целью захвата государственной власти, создание экстремистского формирования и руководство таковым формированием.
Кроме того, все фигуранты обвиняются в публичных призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), иным направленным на причинение вреда национальной безопасности действиям, а также в разжигании социальной вражды и розни.
При этом Тихановская обвиняется в государственной измене; вместе с Ковальковой и Латушко — в приготовлении к участию в массовых беспорядках, подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок; и совместно с Латушко — в создании экстремистского формирования и в руководстве таким формированием, совершенном повторно, а также в организации (руководстве) самовольного присвоения звания и власти должностного лица.
Помимо этого указывается, что Латушко также инкриминируется превышение служебных полномочий и получение взятки, и добавляется, что в отношении всех фигурантов этого дела заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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