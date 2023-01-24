Минск, 24 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что раскаявшиеся участники протестов 2020 года имеют шансы на снисхождение.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Протест в Минске

«Каждый, кто встал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение <…>», — цитирует президента его пресс-служба 24 января.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что те, кто сознательно поставил под угрозу человеческие жизни и внутриполитическую стабильность и безопасность, будут отвечать по всей строгости законодательства.

«Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться и работать, а кто нет», — заключил глава белорусского государства.

Ранее Лукашенко в интервью агентству БелТа 24 сообщил, что предстатели киевского режима предлагают Белоруссии заключить пакт о ненападении.