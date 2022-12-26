Минск, 26 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. За преступления экстремистской направленности экс-сотрудник Следственного комитета (СК) Белоруссии Евгений Юшкевич приговорён судом к 11 годам лишения свободы. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба белорусской Генпрокуратуры в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

«С учётом характера и степени общественной опасности содеянного Юшкевичу по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 «Разжигание розни», ч. 1 ст. 293 «Массовые беспорядки», ч. 1 ст. 342 «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» УК, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что бывший следователь являлся активным участником признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала «ХАТА», и добавляется, что на данный момент приговор ещё не вступил в законную силу и его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

Отметим, Евгений Юшкевич работал старшим следователем отдела по расследованию экономических преступлений управления СК Белоруссии по Минску и в 2017 году уволился с этой должности, после чего стал программистом в одной из IT-компаний. Он был задержан в ноябре 2020 года и выпущен под подписку о невыезде, а весной 2021 года — вновь задержан и ему было предъявлено несколько обвинений в рамках уголовного дела.