Минск, 5 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Подсудимые по уголовному делу незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» не признали свою вину в судебном заседании в Минске. Об этом 5 января сообщает агентство БелТА.

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По информации журналистов, после того как обвиняемым зачитали обвинение, один из фигурантов дела нобелевский лауреат Алесь Беляцкий сообщил, что он не в полной мере понял текст обвинения, поскольку оно было зачитано на русском языке.

Уточняется, что подсудимые Владимир Лабкович и Валентин Стефанович также не признали свою вину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что фигурантами уголовного дела являются лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, а также Владимир Лабкович, Валентин Стефанович и Дмитрий Соловьев. Их обвиняют в контрабанде и неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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