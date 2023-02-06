Минск, 6 февраля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 6 февраля, подписал указ о создании комиссии, действия которой будут направлены на возвращение политических эмигрантов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Один из важнейших вопросов. Я сегодня подписал указ… о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений <…> Если мы чего-то не предусмотрели, достаточно власти у генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми», — цитирует Лукашенко агентство Sputnik 6 февраля.

Отмечается, что комиссия будет работать по обращениям от оппозиционеров, выехавших из страны после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться.

Ранее сообщалось, что белорусские военнослужащие получили новые современные образцы техники и оружия.