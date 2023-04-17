Москва, 17 апреля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 17 апреля, заявил, что администрация президента России не занимается вопросом возвращения осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.

Кадр из видео Софья Сапега

«Этот вопрос не для администрации президента. Мы не занимаемся непосредственной этой темой», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда может состояться процедура передачи осуждённой.

На прошлой неделе, 14 апреля, Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство осуждённой Софьи Сапеги о передаче её в Россию для продолжения отбывания наказания. Отмечается, что Минск не видит никаких препятствий для возвращения россиянки на родину.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем (на территории Белоруссии этот информационный ресурс признан экстремистским и террористическим). А 2022 году Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам лишения свободы.