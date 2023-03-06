Минск, 6 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Минский городской суд признал экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую виновной в совершении государственной измены, попытке захвата власти в стране и создании экстремистской организации. Об этом 6 марта сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

По данным журналистов, суд вынес решение по Тихановской заочно и приговорил её к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Обвинение настаивало на том, чтобы экс-кандидата на пост президента приговорили к 19 годам лишения свободы.

Сообщается, что на заседании также признали виновным в указанных преступлениях активиста Павла Латушко. Его суд приговорил к 18 годам лишения свободы.

Напомним, заочный судебный процесс в Белоруссии в отношении ряда бежавших из страны оппозиционных лидеров начался в январе 2023 года. Минск обращался к западным странам с требованием выдать обвиняемых в попытке совершить госпереворот, но на это ответили отказом.