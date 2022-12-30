Минск, 30 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Дело Романа Протасевича, задержанного в экстренно севшем в Минске в мае 2021 года самолете авиакомпании Ryanair, направлено в суд Генеральной прокуратурой Белоруссии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба белорусского надзорного ведомства.

Кадр из видео: СМЕРШ ГКО Роман Протасевич

«Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что для Путило и Рудика заочно избрали в качестве меры пресечения заключение под стражу, а для выполнившего условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объёме Протасевича в качестве таковой оставили домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года следовавший из Афин в Вильнюс самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в дальнейшем не подтвердилось. На борту воздушного судна оказался один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим телеграм-канала Роман Протасевич, который был задержан и против которого возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков.