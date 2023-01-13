Минск, 13 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты от оппозиции республики Андрея Дмитриева. Об этом 13 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Наталия Федосенко/ТАСС Андрей Дмитриев

«Установлено, что экс-политик Андрей Дмитриев принимал активное участие в уличных беспорядках, проходивших на территории столицы в августе–сентябре 2020 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Дмитриев 599 раз пересекал границу Белоруссии, в том числе 33 раза после 2020 года. У следователей есть подозрения, что деятельность задержанного координируют из-за границы.

Также сообщается, что якобы был установлен факт встречи Дмитриева с Хиллари Клинтон, ранее возглавлявшей Госдеп США, и другими сотрудниками этого ведомства.

По данным пресс-службы, оппозиционного политика подозревают по статье, предусматривающей организацию и подготовку «действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Ведётся следствие.

Напомним, о задержании Дмитриева начали сообщать 12 января. На выборах президента Белоруссии 2020 года он набрал, по данным ЦИК, 1,2% голосов.