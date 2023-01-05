Минск, 5 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В суде Минска началось судебное заседание по делу незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна». Об этом сообщает агентство БелТА.

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По информации журналистов, фигурантами уголовного дела являются лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, а также Владимир Лабкович, Валентин Стефанович и Дмитрий Соловьев. Их обвиняют в контрабанде и неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

В материалах дела указано, что с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года обвиняемые представители незарегистрированного минюстом Белоруссии правозащитного центра «Весна» обналичили денежные средства, поступающие от различных фондов и структур на банковские счета контролируемой ими иностранной организации.

Отмечается, что при помощи других людей фигуранты незаконно переместили обналиченные на территории Литвы деньги через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Уточняется, что речь идет о денежных средствах в размере не менее 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов, которые постепенно без декларирования перемещались через границу.

По информации журналистов, фигурантов дела также обвинили в том, что они готовили граждан к участию в массовых акциях, которые грубо нарушают общественный порядок. Отмечается, что данные преступные действия были совершены с мая 2020 года по 14 июля 2021 года.

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