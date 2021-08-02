Чемпионат Европы по футболу — 2020
В Финляндии сообщили о четвертой волне пандемии коронавируса
Четвертая волна пандемии коронавируса обрушилась на Финляндию после того, как футбольные болельщики завезли в страну «Дельта"-вариант SARS-CoV-2 после возвращения с чемпионата Европы по футболу 2020. Об этом 2 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Следите за развитием событий в...
2 августа 2021
В Петербурге не выявили роста заболевших после «Алых парусов»
После проведения в Петербурге праздника выпускников «Алые паруса» роста заболеваемости среди молодых людей не зафиксировано. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция» Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля сообщила...
20 июля 2021
Манчини назвал секрет успеха сборной Италии на Евро-2020
В сборной Италии по футболу сформировался отличный командный дух, благодаря которому была одержана победа на чемпионате Европы — 2020. Об этом 20 июля заявил главный тренер команды Роберто Манчини. «У нас сформировался отличный командный дух, что и было продемонстрировано на чемпионате Европы», —...
20 июля 2021
Вратарь «Уфы» Чернов стал игроком датского клуба
Российский вратарь Алексей Чернов перешёл из «Уфы» в датский клуб «Вайле». Об этом 16 июля сообщает пресс-служба уфимского клуба. 23-летний голкипер играл за основную команду «Уфы» с 2020 года. В сезоне 2020/21 он провёл два матча, один из которых сыграл «на ноль». «Вайле» выступает в высшем...
16 июля 2021
Жители России назвали причины провала сборной на Евро-2020
Причины провала сборной России по футболу на чемпионате Европы назвали жители страны в опросе, опубликованном 15 июля Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результат сборной связан, по мнению респондентов, прежде всего с большими зарплатами футболистов. Так считает 23%...
15 июля 2021
Футбольный арбитр Брых завершил международную карьеру
Немецкий футбольный судья Феликс Брых решил завершить международную карьеру. Об этом 15 июля сообщает Bild. «Я решил не судить ещё один турнир и завершить международную карьеру в конце года», — сказал Брых. Он отметил, что продолжит судить матчи чемпионата Германии. «С нетерпением жду предстоящего...
15 июля 2021
Определён лучший гол Евро-2020
Лучшим голом чемпионата Европы по футболу — 2020 признан мяч нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота команды Шотландии. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Отмечается, что зрители признали лучшим гол Шика, который в матче группового этапа...
15 июля 2021
Названы самые популярные матчи Евро-2020 у российских телезрителей
Более 32 млн человек посмотрели трансляции матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на российских телеканалах. Об этом 15 июля сообщает РБК со ссылкой на Mediascope. Отмечается, что стала самой популярной трансляцией турнира стал финальный матч Италия — Англия, охват прямой трансляции которого...
15 июля 2021
Круг почёта сборной Италии по Риму был несанкционированным
Представители властей Рима в среду, 14 июля, в своих комментариях для СМИ заявили, что национальная федерация футбола не запрашивала у города разрешения на проведение «круга почета» сборной — победительницы Евро-2020 после возвращения из Лондона. Руководители федерации, в свою очередь, заявили, что...
14 июля 2021
Победа сборной на Евро-2020 повысит ВВП Италии на 0,7%
Победа сборной Италии на чемпионате Европы по футболу повысит ВВП страны на 0,7%, заявил в среду, 14 июля, глава национального олимпийского комитета Джованни Малаго. Он призвал власти страны подавать заявки на проведение крупных спортивных турниров, только так можно обновлять инфраструктуру...
14 июля 2021
Карасёв заявил, что доволен работой на Евро-2020
Российский арбитр Сергей Карасёв доволен работой своей команды на матчах чемпионата Европы по футболу. Об этом 14 июля он заявил в эфире программы «Все на матч!» «Только позитивные эмоции от турнира. Доволен всей своей командой, отработали качественно», — сказал Карасёв. Он также добавил, что есть...
14 июля 2021
Появилась петиция с требованием переиграть финал Евро-2020
Петиция с требованием переиграть финал чемпионата Европы — 2020 по футболу между сборными Италии и Англии собрала более 100 тыс. подписей. Соответствующее обращение опубликовано на портале Change.org. Авторы петиции считают, что матч получился абсолютно несправедливым, и его нужно переиграть «с...
14 июля 2021
Моуринью назвал лучшую сборную на Евро-2020
Сборная Франции была лучшей на чемпионате Европы по футболу — 2020, но не смогла выиграть из-за своего высокомерия. Об этом 14 июля заявил главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. «Из-за своего высокомерия Франция потеряла шанс выиграть Евро. У этой команды невероятный потенциал. Они — лучшая сборная...
14 июля 2021
Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу после последнего пенальти
Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма заявил, что не праздновал победу после последнего пенальти в финале чемпионата Европы по футболу, потому что не понял, что сборная Италии выиграла. «Я не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли», — сказал Доннарумма. Напомним, Доннарумма отразил...
13 июля 2021
УЕФА представил символическую сборную Евро-2020
Кайл Уокер и Гарри Магуайр (Англия). Также в символическую команду включены полузащитники Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Педри (Испания) и форварды Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия) и Рахим Стерлинг (Англия). Состав cимволической сборной был определён группой...
13 июля 2021
Росгвардия во время Евро-2020 выявила более 250 нарушений оборота оружия
Сотрудники Росгвардии во взаимодействии с органами МВД выявили более 250 нарушений ограничительных мер в сфере оборота оружия во время проведения в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Во...
13 июля 2021
Захарова напомнила Великобритании о «русских футбольных хулиганах»
Страшилки о «русских футбольных хулиганах», которыми власти Великобритании пытались отговорить от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018, меркнут по сравнению со зверствами британских болельщиков, устроенными в 2021 году в Лондоне. Об этом 13 июля написала представитель МИД РФ Мария...
13 июля 2021
Онлайн-расизм: Англия возмущена поведением фанатов на «Евро-2020»
Сегодня, 12 июля, Футбольная ассоциация Англии выразила своё мнение насчёт дискриминации в отношении английских футболистов после финального матча чемпионата Европы по футболу — 2020. Расистские комментарии в социальных сетях были адресованы Маркусу Рашфорду, Джейдону Санчо и Саке Букайо...
13 июля 2021
«Футбольная злость? Не... культура расизма»: Англия переживает поражение
На следующее утро после того, как историческая игра сборной Англии по футболу обернулась душераздирающим поражением, в стране отмечена уродливая вспышка расистских высказываний в адрес некоторых молодых игроков, промахнувшихся в серии пенальти. Издание The New York Times отмечает, что такая реакция...
12 июля 2021
Итальянские футболисты показали римлянам чемпионский кубок
Футболисты и тренеры сборной Италии по футболу в понедельник, 12 июля, сделали «круг почета» по Риму на открытом автобусе, демонстрируя горожанам чемпионский кубок. «Мы обязательно должны были это сделать. Мы выиграли благодаря тем, кто поддерживал нас здесь, дома», — сказал журналистам защитник...
12 июля 2021