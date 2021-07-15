Москва, 15 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Причины провала сборной России по футболу на чемпионате Европы назвали жители страны в опросе, опубликованном 15 июля Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Футбол и деньги

Результат сборной связан, по мнению респондентов, прежде всего с большими зарплатами футболистов. Так считает 23% опрошенных.

Также среди причин называются ошибки тренера (18%), отсутствие мотивации (13%), неудачный состав команды (13%), слабая подготовка (12%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России считают, что российская сборная сыграла на Евро-2020 слабо.