Победа сборной на Евро-2020 повысит ВВП Италии на 0,7%
Милан, Италия, 14 июля, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Победа сборной Италии на чемпионате Европы по футболу повысит ВВП страны на 0,7%, заявил в среду, 14 июля, глава национального олимпийского комитета Джованни Малаго.
Дарья Драй ИА REGNUM
Евро 2020
Он призвал власти страны подавать заявки на проведение крупных спортивных турниров, только так можно обновлять инфраструктуру, отметил Малаго.
В 2026 году Италия примет зимние Олимпийские игры, состязания пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо.