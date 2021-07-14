Милан, Италия, 14 июля, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Победа сборной Италии на чемпионате Европы по футболу повысит ВВП страны на 0,7%, заявил в среду, 14 июля, глава национального олимпийского комитета Джованни Малаго.

Дарья Драй ИА REGNUM Евро 2020

Он призвал власти страны подавать заявки на проведение крупных спортивных турниров, только так можно обновлять инфраструктуру, отметил Малаго.

В 2026 году Италия примет зимние Олимпийские игры, состязания пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо.