Определён лучший гол Евро-2020
Ньон, Швейцария, 15 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Лучшим голом чемпионата Европы по футболу — 2020 признан мяч нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота команды Шотландии. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Андрей Пронин ИА REGNUM
Гол!
Отмечается, что зрители признали лучшим гол Шика, который в матче группового этапа Евро-2020 забил в ворота сборной Шотландии ударом с центра поля.
В первую «десятку» также попали голы:
- Лоренцо Инсинье (Италия) — в ворота Бельгии
- Поль Погба (Франция) — в ворота Швейцарии
- Лука Модрич (Хорватия) — в ворота Шотландии
- Кевин Де Брёйне (Бельгия) — в ворота Дании
- Миккель Дамсгор (Дания) — в ворота Англии
- Альваро Мората (Испания) — в ворота Италии
- Андрей Ярмоленко (Украина) — в ворота Нидерландов
- Федерико Кьеза (Италия) — в ворота Испании
- Криштиану Роналду (Португалия) — в ворота Венгрии.
Напомним, Шик забил пять голов на Евро-2020, как и Роналду, признанный лучшим бомбардиром турнира.
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