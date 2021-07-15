Ньон, Швейцария, 15 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Лучшим голом чемпионата Европы по футболу — 2020 признан мяч нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота команды Шотландии. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Андрей Пронин ИА REGNUM Гол!

Отмечается, что зрители признали лучшим гол Шика, который в матче группового этапа Евро-2020 забил в ворота сборной Шотландии ударом с центра поля.

В первую «десятку» также попали голы:

Лоренцо Инсинье (Италия) — в ворота Бельгии

(Италия) — в ворота Бельгии Поль Погба (Франция) — в ворота Швейцарии

(Франция) — в ворота Швейцарии Лука Модрич (Хорватия) — в ворота Шотландии

(Хорватия) — в ворота Шотландии Кевин Де Брёйне (Бельгия) — в ворота Дании

(Бельгия) — в ворота Дании Миккель Дамсгор (Дания) — в ворота Англии

(Дания) — в ворота Англии Альваро Мората (Испания) — в ворота Италии

(Испания) — в ворота Италии Андрей Ярмоленко (Украина) — в ворота Нидерландов

(Украина) — в ворота Нидерландов Федерико Кьеза (Италия) — в ворота Испании

(Италия) — в ворота Испании Криштиану Роналду (Португалия) — в ворота Венгрии.

Напомним, Шик забил пять голов на Евро-2020, как и Роналду, признанный лучшим бомбардиром турнира.

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