Москва, 15 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Более 32 млн человек посмотрели трансляции матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на российских телеканалах. Об этом 15 июля сообщает РБК со ссылкой на Mediascope.

Дарья Драй ИА REGNUM Евро 2020

Отмечается, что стала самой популярной трансляцией турнира стал финальный матч Италия — Англия, охват прямой трансляции которого составил 10,9 млн зрителей.

На втором месте оказалась встреча группового этапа Россия — Дания (10 млн). В тройку вошла трансляция матча Россия — Бельгия (9,4 млн).

В исследовании указаны данные по городам с населением более 100 тыс. человек. Охват считался среди телезрителей, которые посмотрели хотя бы 10 минут матча.

Напомним, Евро-2020 прошёл с 11 июня по 11 июля. Чемпионом Европы стала сборная Италии, обыгравшая в финале Англию в серии пенальти. Сборная России не смогла выйти из группы, заняв в ней четвёртое место.