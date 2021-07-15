Названы самые популярные матчи Евро-2020 у российских телезрителей
Москва, 15 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Более 32 млн человек посмотрели трансляции матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на российских телеканалах. Об этом 15 июля сообщает РБК со ссылкой на Mediascope.
Отмечается, что стала самой популярной трансляцией турнира стал финальный матч Италия — Англия, охват прямой трансляции которого составил 10,9 млн зрителей.
На втором месте оказалась встреча группового этапа Россия — Дания (10 млн). В тройку вошла трансляция матча Россия — Бельгия (9,4 млн).
В исследовании указаны данные по городам с населением более 100 тыс. человек. Охват считался среди телезрителей, которые посмотрели хотя бы 10 минут матча.
Напомним, Евро-2020 прошёл с 11 июня по 11 июля. Чемпионом Европы стала сборная Италии, обыгравшая в финале Англию в серии пенальти. Сборная России не смогла выйти из группы, заняв в ней четвёртое место.