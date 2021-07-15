Берлин, 15 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Немецкий футбольный судья Феликс Брых решил завершить международную карьеру. Об этом 15 июля сообщает Bild.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

«Я решил не судить ещё один турнир и завершить международную карьеру в конце года», — сказал Брых.

Он отметил, что продолжит судить матчи чемпионата Германии. «С нетерпением жду предстоящего сезона в бундеслиге», — добавил арбитр.

На Евро-2020 Брых отсудил пять матчей, в том числе полуфинал между сборными Италии и Испании (1:1, 4:2 по пенальти), четвертьфинал Украина — Англия (0:4). В 1/8 финала он работал на игре Бельгия — Португалия (1:0), а на групповом этапе — на матчах Нидерланды — Украина (3:2) и Финляндия — Бельгия (0:2).

Брых является судьёй ФИФА с 2007 года. Он обслуживал финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.