На следующее утро после того, как историческая игра сборной Англии по футболу обернулась душераздирающим поражением, в стране отмечена уродливая вспышка расистских высказываний в адрес некоторых молодых игроков, промахнувшихся в серии пенальти. Издание The New York Times отмечает, что такая реакция указала, что не все англичане терпимо относятся к разнообразному портрету страны, который отражает ее сборная.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Полиция Лондона заявила в понедельник, 12 июля, что расследует «оскорбительные и расистские комментарии в социальных сетях в адрес футболистов», — Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки — которые промазали пенальти в финале матча Италия — Англия.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Футбол порождает хулиганов. Я не знаю, почему или как это происходит. В других видах спорта ситуация не так плоха (хотя я помню ненависть к Симмондсу в хоккейном мире… это было ни с чем не сравнимо). Расизм присущ этой игре, и, кажется, это происходит почти везде — особенно в ЕС», — пишет @RasKanji.

«Реальность за кадром. Мир смотрит футбол, а на заднем плане происходит многое. Сцены драк. РАСИЗМ вокруг #wembleystadium. #Англия тонет в катастрофе», — указывает @Blackseetornado на видео, где футбольные фанаты дерутся около стадиона «Уэмбли», на котором происходила игра.

Дарья Драй ИА REGNUM Английский фанат

«Люблю Англию, был там много раз. Люблю футбол, играл, тренировал и руководил им. Ненавижу английских футбольных фанатов! Худшие фанаты в любом виде спорта в мире. Это ужасно, игроки расстроены, им не нужно это! Не удивляйтесь, если игроки не будут продолжать играть в сборной», — отмечает @DenisDescoteau1.

«Только подумайте, через что проходят эти игроки, пропуская важные голы. Добавьте сюда постоянные расистские нападки, которым они подвергаются даже тогда, когда выигрывают! Возможно, некоторые сомневающиеся смогут оценить то, что пережили и продолжают переживать Меган Маркл и ее муж принц Гарри, и все люди с темным цветом кожи», — указывает @joseph4represe1.

«Никогда не недооценивайте расизм европейцев. Откуда, по-вашему, он у американцев?» — спрашивает @JUS_M0BBiN.

«Люди действительно запутались и без повода затрагивают вопрос расовой принадлежности в дискуссии. Футбол — жестокая игра с непредсказуемым исходом, но расизм всегда имеет один и тот же исход. Уже 2021 год, и пора положить расизму конец», — считает @gfunktown.

«Футбольный гнев — довольно распространенное явление в Англии», — пишет @shrikan30176788.

«Футбольная злость??? Не… культура расизма, который запрещен, но все же довольно распространен в Англии», — отвечает @JJackson971.

Дарья Антонова ИА REGNUM Английские фанаты

«Для читателей «Нью-Йорк Таймс»: премьер-министр Великобритании и министр внутренних дел Великобритании разжигали этот фанатизм, поощряя хулиганов освистывать английских игроков, когда они вставали на колено (в знак протеста)», — напоминает @jonclea.

«Когда я увидел эти пропущенные пенальти, я испугался, что из некоторых мест начнут раздаваться расистские комментарии. Они, кажется, забыли, что именно выдающаяся игра игроков с темным цветом кожи помогла Англии выйти в финал», — подчеркивает @albrecht_george.

«Форумы, беседы, чаты футбольных болельщиков, независимо от национальности, обычно являются идеальным местом для того, чтобы увидеть худшее в людях», — уверен @Hugh_NY.

«Как будто расизма недостаточно. У европейского футбола еще столько проблем. Только посмотрите на английский (опять же) фандом против флага Дании, флага Германии. Саутгейт сам подогревает ксенофобию против флага Германии, ссылаясь на отношение к реваншу Второй мировой войны на стадионе… в 2021 году», — указывает @BertaBookworm.

Цитата из хф «Околофтубола». реж. Антон Борматов. 2013. Россия Бесчинства футбольных фанатов

«Расизм сошел к нам с Мэйфлауэр», — имеет в виду @USHistoryR английское торговое судно, на котором будущие американцы приплывали к берегам Северной Америки.

«Как грустно! Нет ничего лучше, чем поддерживать свою команду!» — пишет @LisaRob23467689.

«Я болею за Италию, но эти три молодых игрока быстро повзрослеют, пройдя через это», — считает @BlueSky88546917.

«Хотелось бы, чтобы полиция реагировала и на другие инциденты, а не только на те, что происходят с футболистами», — осуждает @Philip74206293.

«Шокирует, что страна с таким разнообразием погрязла в расизме», — указывает @Rian00983236.

«Когда среди граждан есть расисты, это только потому, что люди, управляющие страной, — расисты. Расизм заканчивается и начинается с «Короны», — отмечает @WTFBULLETIN.

«Европейцы, особенно жители Великобритании, бросали бананы на футбольные поля, и на протяжении десятилетий совершали злобные, расистские нападки на африканских игроков, представляющих прошлые колонии. Фанатизм — слишком мягкий термин для них», — рассказывает @dog884.

Напомним, расистские высказывания болельщиков в отношении некоторых футболистов сборной Англии осудила Футбольная ассоциация Англии (FA).

«FA сильно осуждает любые формы дискриминации. Мы потрясены расистскими высказываниями в сторону некоторых игроков сборной Англии в соцсетях», — говорится в заявлении.