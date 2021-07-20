Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. После проведения в Петербурге праздника выпускников «Алые паруса» роста заболеваемости среди молодых людей не зафиксировано.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодежь на празднике выпускников «Алые паруса»

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия,

«После проведения «Алых парусов» роста заболеваемости среди молодых людей не зафиксировано, это абсолютно точно», — сказала специалист.

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Что касается итогов проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Санкт-Петербурге, то, по словам Чхинджерия, были предприняты меры, предотвращающие занос инфекции.

Она прокомментировала сообщение финских властей и СМИ о почти 500 инфицированных болельщиков, посещавших матчи Евро-2020 в Петербурге.

«Что касается финнов — адреса, пароли, явки: где проживал, соблюдал и ли масочный режим, с кем общался и были ли больные среди них? Надо каждый случай разбирать. Нужны конкретные люди, где, когда, с кем», — отметила представитель Роспотребнадзора.

Также она добавила, что среди болельщиков из Африки были зарегистрированы случаи заболевания другими болезнями: один фанат из Нигерии заболел тропической малярией, у другого был зафиксирован острый гастроэнтерит.