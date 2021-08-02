Хельсинки, 2 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Четвертая волна пандемии коронавируса обрушилась на Финляндию после того, как футбольные болельщики завезли в страну «Дельта"-вариант SARS-CoV-2 после возвращения с чемпионата Европы по футболу 2020. Об этом 2 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

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Правительство Финляндии в настоящее время обсуждает, стоит ли вводить новые ограничения в стране.

«Перед чемпионатом Европы по футболу ситуация была очень хорошей, но сейчас распространение коронавирусной инфекции ускорилось», — отметил корреспондент SVT в Финляндии Хассе Свенс.

Считается, что виновниками новой волны распространения коронавируса в Финляндии являются футбольные болельщики, которые посетили Россию и после возвращения домой дали положительные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.