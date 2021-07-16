Уфа, 16 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Российский вратарь Алексей Чернов перешёл из «Уфы» в датский клуб «Вайле». Об этом 16 июля сообщает пресс-служба уфимского клуба.

(сс) Edoardo Busti Футбол

23-летний голкипер играл за основную команду «Уфы» с 2020 года. В сезоне 2020/21 он провёл два матча, один из которых сыграл «на ноль».

«Вайле» выступает в высшем дивизионе чемпионата Дании по футболу. В минувшем сезоне клуб занял 10-е место в турнирной таблице. «Вайле» является пятикратным чемпионом Дании и шестикратным обладателем Кубка страны.