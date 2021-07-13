Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии во взаимодействии с органами МВД выявили более 250 нарушений ограничительных мер в сфере оборота оружия во время проведения в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Росгвардейцы во время Евро-2020

Во время проведения семи футбольных матчей росгвардейцы обеспечивали общественный порядок и безопасность на стадионе «Газпром арена» и в трех местах публичного просмотра матчей в фан-зонах «Дворцовая площадь», «Конюшенная площадь» и СКК «Юбилейный».

Более 36 объектов, включая стадион, тренировочные базы, фан-зоны и прилегающие к ним территории обследовались инженерно-досмотровыми группами Росгвардии, в состав которых входили взрывотехники, сапёры, кинологи и служебные собаки. Общая площадь обследуемых объектов превысила 217 га, что превосходит размеры 300 футбольных полей.

«Выявлено более 250 нарушений ограничительных мер в области оборота оружия, к административной ответственности привлечено свыше 230 граждан, за допущенные нарушения изъято 246 единиц оружия и около 1500 патронов», — рассказали в ведомстве.