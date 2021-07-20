Рим, 20 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В сборной Италии по футболу сформировался отличный командный дух, благодаря которому была одержана победа на чемпионате Европы — 2020. Об этом 20 июля заявил главный тренер команды Роберто Манчини.

Picasaweb.google.com Роберто Манчини

«У нас сформировался отличный командный дух, что и было продемонстрировано на чемпионате Европы», — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

Он отметил, что футболисты выложились на сто процентов, и это увенчалось победой.

Напомним, сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв в финале команду Англии.