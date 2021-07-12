Рим, 12 июля, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Футболисты и тренеры сборной Италии по футболу в понедельник, 12 июля, сделали «круг почета» по Риму на открытом автобусе, демонстрируя горожанам чемпионский кубок.

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«Мы обязательно должны были это сделать. Мы выиграли благодаря тем, кто поддерживал нас здесь, дома», — сказал журналистам защитник сборной Леонардо Бонуччи.

На одной из центральных римских площадей, Пьяцца Колонна, игроки, тренеры и прохожие вместе спели национальный гимн.

11 июля в Лондоне сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы по футболу обыграла команду Англии.