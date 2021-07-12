Сегодня, 12 июля, Футбольная ассоциация Англии выразила своё мнение насчёт дискриминации в отношении английских футболистов после финального матча чемпионата Европы по футболу — 2020. Расистские комментарии в социальных сетях были адресованы Маркусу Рашфорду, Джейдону Санчо и Саке Букайо.

Дарья Драй ИА REGNUM Английские фанаты у стадиона перед матчем

«Ассоциация резко отрицает все формы дискриминации и возмущена онлайн-расизмом, который был нацелен на некоторых наших футболистов в социальных сетях. Нельзя быть яснее, все, кто стоит за этим отвратительным поведением, не приветствуются в поддержке команды. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать игроков, которых это касается, в то же время призываем к строжайшему из возможных наказаний для всех ответственных», — опубликовала обращение Футбольная ассоциация Англии.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Маркус Рашфорд

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал такое поведение «непростительным». Осуждающие комментарии дал также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и принц Уильям.

Многие пользователи отметили, что Футбольной ассоциации пора сделать что-то с поведением фанатов, потому что оно неприемлемо, это касается как поступков в интернете, так в реальной жизни, как на стадионе, так и вне его.

«Вам реально надо разобраться с этими «фанатами». То, что происходило вчера в Уэмбли, было и отвратительно, и ужасающе. Не говоря уже о неодобрительном свисте (английские фанаты свистят во время гимна своего соперника — прим. Д.С.). Явное употребление кокаина (снято на камеру). Ваши фанаты — ваша проблема. Разберитесь с ними!» — написал @LollyNot.

Для решения проблемы в комментариях предложили принять новый закон, который будет ограничивать участие подобных «фанатов» в матчах.

«Вы можете запретить им посещать матчи в будущем до принятия нового закона», — предложил @MccarthyFintan.

Ряд пользователей посчитали все заявления официальных представителей футбольной ассоциации и Великобритании в целом лишь формальностью, которая необходима обществу.

Вячеслав Евдокимов Джейдон Санчо

«Пустые слова. Я надеюсь, темнокожие игроки будут отказываться от участия за команду Англии в будущем», — написал @PunchDXD.

«Где была ФА вчера ночью? Позавчера? К началу вчерашнего дня люди говорили, что Англия недостойна победы, потому что ее фанаты были настолько шокирующими и вне контроля. Их поведение было засвидетельствовано по всему миру. Команда заслуживала большего, чем дикарство, разрешенное ФА», — отметил @pwsimerimiaw.

Некоторые пользователи поддержали игроков, несмотря ни на что, и поблагодарили за игру в финале.

«Мы так гордимся вами, мальчики. Пожалуйста, игнорируйте это маленькое сообщество детсадовских задир. Вы дали нам хороший финал и показали, что возможно», — прокомментировал @squirrel5000.

Кирилл Венедиктов Гарет Саутгейт

«Как это остановить? Это лишь убивает красивую игру и дает людям причину для ненависти», — ответил @lee_boatman1.

Комментаторы отметили, что «обидчиков» необходимо привлечь к реальной ответственности за беспредел, который они скрывают за свободой слова.

«Я полностью поддерживаю «последствия реальной жизни» для таких клавиатурных воинов. Это зашло слишком далеко для людей, скрывающихся под «свободой», — написал @BayernFanatics.

«Не давайте просто слабый ответ, а постарайтесь их вразумить. Следите за ними и накажите суровыми сроками, а не пощечиной и жалким штрафом», — указал @leedsutd76.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной Англии

«ФА должна идентифицировать и навсегда запретить посещать любые мероприятия английской команды лицам, которые писали эти угрожающие, расистские и террористические заявления, нападая на футболистов за их расу и национальность», — написал @poet_economist.

Неоднократно в комментариях нарушителей назвали ненастоящими фанатами, потому что те, кто действительно поддерживают команду, не будут нарушать законы своей же страны.

«Абсолютно стыдно и отвратительно читать. То же самое касается и ужасающих сцен в Уэмбли. Это не реальные фанаты. Очень горд командой Англии, но далеко не горд некоторыми фанатами. Защитите игроков и поддерживайте их», — обратилась @TracyAl93530552 к Футбольной ассоциации.

Напомним, вчера, 11 июля, прошел финальный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 между Англией и Италией. Италия одержала победу в серии пенальти со счетом 3−2.