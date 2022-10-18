Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"
Гособвинение обжаловало приговор совладельцу кемеровской «Зимней вишни»
Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд Кемерова. «Приговор не вступил в законную силу, поступило апелляционное представление от прокурора», — уточнили в...
18 октября 2022
Совладельца кемеровской «Зимней вишни» приговорили к 8 годам колонии
Оглашен срок наказания совладельцу кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Напомним, ранее суд установил вину Вишневского по делу, связанному с трагедией в ТРЦ Кемерова. Читайте также: Установлена вина...
7 октября 2022
Установлена вина совладельца кемеровской «Зимней вишни»
Суд установил вину совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщил «Коммерсантъ — Сибирь». По словам судьи, Вишневский, являясь генеральным директором, фактически руководил застройщиком — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», и при...
5 октября 2022
Совладелец кемеровской «Зимней вишни» просит о минимальном наказании
Совладелец кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский попросил назначить ему минимальное наказание по делу о взятке во время строительства объекта. Он заявил, что «искренне сожалеет». «Для меня стали очевидны ошибки, допущенные на момент первоначального...
3 октября 2022
Совладельцу кемеровской «Зимней вишни» срок ареста продлили до декабря
Суд продлил арест бывшему гендиректору Кемеровского кондитерского комбината Вячеславу Вишневскому по делу о «Зимней вишне». Под арестом его оставили ещё на три месяца — до 28 декабря, сообщает «Коммерсантъ — Сибирь» со ссылкой на Центральный суд Кемерова. Напомним, Вишневский обвиняется в даче...
26 сентября 2022
Экс-главу МЧС Кузбасса оставили в СИЗО по делу о «Зимней вишне»
Суд рассмотрел вопрос о продлении ареста экс-руководителю кемеровского управления МЧС России Александру Мамонтову и его подчинённому Григорию Терентьеву по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Они пробудут под стражей до 10 декабря 2022 года, сообщает сайт VSE42. Ru со...
9 сентября 2022
Совладельцу кемеровской «Зимней вишни» продлён срок ареста
В Кемерове суд продлил срок ареста совладельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Под стражей он пробудет до конца сентября. «Вишневскому Вячеславу постановлением от 22 июня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября», — сообщили сайту...
27 июня 2022
Экс-главу МЧС Кузбасса оставили под стражей по делу о «Зимней вишне»
В Кемеровской области суд продлил арест бывшему главе регионального управления МЧС России Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву по делу о смертельном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Под стражей они останутся как минимум до 10 сентября, сообщил сайт...
8 июня 2022
МЧС России не согласно с виной пожарных, тушивших «Зимнюю вишню»
Судебный приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, которые тушили пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, необоснован и незаконен, считают в МЧС России. Об этом статс-секретарь — замглавы МЧС Алексей Серко сообщил 24 мая в ходе прямой линии с сотрудниками ведомства. Он рассказал, что МЧС...
24 мая 2022
«Это навсегда» — со дня трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» прошло четыре года
В Кемеровской области сегодня, 25 марта, вспоминают погибших в торговом центре «Зимняя вишня». Со дня трагедии прошло четыре года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. Погибли 60 человек, 37 из...
25 марта 2022
Фигурантам второго дела о пожаре в «Зимней вишне» вынесли приговоры
Фигуранты второго дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово приговорены к реальным срокам заключения — от семи до 18 лет. Меру наказания сегодня, 24 декабря, им избрал Центральный районный суд Кемерова. Так, служители Фемиды признали виновной бывшую главу Госстройнадзора Танзилю...
24 декабря 2021
Установлена вина экс-главы госстройнадзора по делу о пожаре в ТРЦ Кемерова
Экс-глава инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова и другие фигуранты второго дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» получали взятки и злоупотребляли полномочиями, эти факты установил суд. Об этом сообщает 20 декабря «Интерфакс». Центральный районный суд Кемерова приступил к оглашению...
20 декабря 2021
Экс-глава компании — собственника ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала приговор
Защита бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (основной владелец ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове) Юлии Богдановой обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Эдгар Тербалян. Напомним, что суд приговорил Богданову к 14 годам колонии. Она признана виновной в нарушении...
21 ноября 2021
Адвокаты пожарных, тушивших ТРЦ «Зимняя вишня», обжаловали приговор
Жалобы на приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, которых признали виновными в халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, подали их адвокаты. Об этом 19 ноября рассказала адвокат Светлана Тарасюк. «Защитой сотрудников МЧС Бурсина А. С. и Генина С. В. подана апелляционная жалоба...
19 ноября 2021
Суд продлил арест для фигурантов дела «Зимней вишни»
Центральный районный суд Кемерова оставил без изменения меру пресечения для всех фигурантов второго дела «Зимней вишни». Об этом сообщает сайт Ngs42.ru. Отметим, что обвиняемыми по этому делу проходят экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзиля Комкова, её сын...
16 ноября 2021
Пожарный рассказал, что помешало открыть двери кинозалов в «Зимней вишне»
Руководивший тушением пожара в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» Андрей Бурсин рассказал, что пожарные не смогли открыть дверь в кинозал из-за холодильника. Также он пояснил, что на эвакуационном выходе не было ручек и двери были вровень со стеной. «Оказалось, что до пожара эта дверь при...
10 ноября 2021
«Пиар за счёт горя других» — в сети осудили фото горящего кинотеатра
Дизайн-студия Артемия Лебедева в своём Instagram опубликовала подборку иллюстраций к Хэллоуину, поздравив подписчиков с праздником. На что получила волну негатива — на одной из картинок были изображены горящие в кинозале кресла. Многим это напомнило о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»...
2 ноября 2021
Глава Кузбасса требует публичных извинений за открытку с горящим кинозалом
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал публикацию студии Артемия Лебедева, на картинке к которой был изображен горящий кинозал. Цивилёв считает, что это «за гранью», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Увидел новости про то, что одна известная дизайн-студия ко Дню всех святых...
2 ноября 2021
Сеть: «А как же чиновники?» — суд вынес приговор по делу «Зимней Вишни»
Заводской районный суд Кемерова вынес приговоры в отношении обвиняемых в гибели людей из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 29 октября в социальной сети Facebook. «Пускай теперь сидят и знают, что именно они...
29 октября 2021
Амурский пожарный не видит вины огнеборцев, тушивших ТЦ «Зимняя вишня»
Сотрудник пожарной службы Амурской области не согласен с приговором пожарным, которые эвакуировали людей из торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Своё мнение он высказал AmurINFO на условиях анонимности. Читайте также: Суд признал виновными восьмерых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»...
1 октября 2021