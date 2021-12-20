Кемерово, 20 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Экс-глава инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова и другие фигуранты второго дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» получали взятки и злоупотребляли полномочиями, эти факты установил суд. Об этом сообщает 20 декабря «Интерфакс».

Анна Алябьева ИА REGNUM Демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня»

Центральный районный суд Кемерова приступил к оглашению приговора обвиняемым в коррупции при реконструкции торгового центра, сгоревшего в 2018 году. Судья заявила, что Комкова, директор компании «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко и сын Комковой Эдуард Комков в 2012 и 2014 годах получили взятки, а Комкова ещё и совершила злоупотребление должностными полномочиями. Чередниченко легализовал полученные преступным путём деньги.

Подчиненная Комковой Светлана Шенгерей совершила злоупотребление должностными полномочиями. Комкова в 2014 году получила взятки в особо крупном размере в виде имущества.

«Также она совершила финансовые операции с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, с целью придания правомерного вида владения», — добавила судья.

Напомним, по версии следствия, Комкова с участием своего сына и Чередниченко получила от застройщика «Зимней вишни» взятку в размере 7 млн рублей. Деньги были по мнимому договору об оказании услуг перечислены компании «ИСК «Ресурс». В дальнейшем соучастники их обналичили.

Комкову и Шенгерей обвиняют в злоупотреблении служебным положением, так как они не приняли мер, чтобы устранить нарушения, допущенные при строительстве и реконструкции «Зимней вишни». Подсудимым в зависимости от роли инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями, отмывание денежных средств.

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