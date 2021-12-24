Кемерово, 24 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Фигуранты второго дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово приговорены к реальным срокам заключения — от семи до 18 лет. Меру наказания сегодня, 24 декабря, им избрал Центральный районный суд Кемерова.

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Так, служители Фемиды признали виновной бывшую главу Госстройнадзора Танзилю Комкову и приговорили её к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по решению суда она должна будет заплатить штрафом в размере 80 млн рублей. Также она лишена права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет.

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Её сыну Эдуарду Комкову назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 70 млн рублей.

Бывшая заместитель начальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей, по решению суда, проведёт в колонии общего режима семь лет, а руководитель компании, проводившей реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко —15 лет в исправительной колонии строго режима. Последнего также обязали выплатить штраф в размере 70,5 млн рублей.

Старший помощник прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич заявила, что особвинение удовлетворено приговором.

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«Государственное обвинение в целом удовлетворено назначенным наказанием, — цитирует ТАСС Тушкевич. — Окончательное решение будет принято после изучения копии приговора, которая будет предоставлена судом. Будет дана оценка его законности и обоснованности».

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в ТРЦ Кемерова «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Пожар унёс жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Всего по факту трагедии суды рассматривали четыре уголовных дела, фигурантами по которым проходили 15 человек.

В частности, в статусе обвиняемых — руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко обвиняется в «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Гособвинение запросило для него шесть лет и восемь месяцев колонии.