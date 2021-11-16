Кемерово, 16 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Центральный районный суд Кемерова оставил без изменения меру пресечения для всех фигурантов второго дела «Зимней вишни». Об этом сообщает сайт Ngs42.ru.

Анна Алябьева ИА REGNUM Демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня»

Отметим, что обвиняемыми по этому делу проходят экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзиля Комкова, её сын бизнесмен Эдуард Комков, начальник одного из отделов Госстройнадзора Светлана Шенгерей и директор строительной компании «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

Об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО, ранее просили подсудимые и их адвокаты.

Однако, как сообщает СМИ, судья оставила ходатайства без удовлетворения. Содержаться в СИЗО они будут до 26 февраля 2022 года.

Напомним, пожар в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.