Благовещенск, 1 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Сотрудник пожарной службы Амурской области не согласен с приговором пожарным, которые эвакуировали людей из торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Своё мнение он высказал AmurINFO на условиях анонимности.

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«Что касается непосредственно участников тушения пожара, я считаю, что их незаслуженно наказали. По прибытии на место начальник караула был введён в заблуждение одним из охранников. Это моя точка зрения», — сказал он в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

По словам пожарного, кемеровский огнеборец изначально двигался в верном направлении, но с пути его сбил один из охранников, сказавший, что идти необходимо в другую сторону.

«Соответственно получилась задержка по времени, по эвакуации, по тушению, по всему. То есть неправильным путём их пустил», — подчеркнул амурский пожарный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерово суд признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в «Зимней вишне». В их числе — начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.