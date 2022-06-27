Кемерово, 27 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Кемерове суд продлил срок ареста совладельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Под стражей он пробудет до конца сентября.

Цитата из видео ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Горит ТЦ «Зимняя вишня»

«Вишневскому Вячеславу постановлением от 22 июня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября», — сообщили сайту NGS42. RU в приёмной Центрального районного суда.

При этом в суде уточнили, что судебное разбирательство ещё идёт и следующее заседание назначено на 7 июля.

Напомним, что ранее Вишневскому было продлено нахождение в СИЗО до 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из которых — дети.