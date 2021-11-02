Кемерово, 2 ноября, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал публикацию студии Артемия Лебедева, на картинке к которой был изображен горящий кинозал. Цивилёв считает, что это «за гранью», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Сергей Цивилев

«Увидел новости про то, что одна известная дизайн-студия ко Дню всех святых выпустила картинку, на которой изображен горящий кинозал. Как я понял, это такая своеобразная «открытка». Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счёл это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески», — отметил глава региона.

Цивилёв подчеркнул, что, «если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам».

Напомним, что в 2018 году в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, погибли 60 человек, большинство из погибших — дети.