Кемерово, 19 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Жалобы на приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, которых признали виновными в халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, подали их адвокаты. Об этом 19 ноября рассказала адвокат Светлана Тарасюк.

Eagle42 Пожар в «Зимней вишне»

«Защитой сотрудников МЧС Бурсина А. С. и Генина С. В. подана апелляционная жалоба на приговор Заводского районного суда города Кемерово по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», — приводит ее слова ТАСС.

Также в жалобе отмечается, что защита считает приговор своим подзащитным несправедливым и содержащим существенные нарушения УК РФ и УПК РФ, а также, что в нем есть имеются несоответствия фактам уголовного дела.

Кроме того, уточняется, что сами сотрудники пожарной службы также не признают себя виновными.

Отметим, ранее Заводский районный суд Кемерова признал Андрея Бурсина и Сергея Генина виновными в халатности при тушении пожара, в результате которой погибли люди.