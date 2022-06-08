Кемерово, 8 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области суд продлил арест бывшему главе регионального управления МЧС России Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву по делу о смертельном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Под стражей они останутся как минимум до 10 сентября, сообщил сайт Vse42.ru.

Анна Алябьева ИА REGNUM Демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня»

Напомним, им было предъявлено обвинение по статье о халатности. По данным следствия, Мамонтову было известно о большом количестве нарушений в ТРЦ, но он не предпринял даже попыток их устранить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МЧС России считают судебный приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, которые тушили пожар в ТРЦ, необоснованным и незаконным.

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